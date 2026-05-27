OpenAI вложит $250 млн в исследование воздействия ИИ на экономику

OpenAI Foundation — некоммерческая организация, в прошлом году выделенная из компании OpenAI и владеющая 26-процентной долей в ней,— вложит $250 млн в изучение того, как искусственный интеллект (ИИ) воздействует на экономику. Она, в частности, собирается исследовать влияние ИИ на рынок труда, занятость и зарплаты.

OpenAI Foundation собирается выделять деньги на программы адаптации работников и сообществ к распространению ИИ, повышения экономической безопасности и более равномерного распределения выгод от внедрения таких технологий.

В марте OpenAI сообщила о планах вложить $1 млрд в различные некоммерческие проекты. Теперь OpenAI Foundation конкретизировала эти планы. Организация собирается собрать собственную команду исследователей, а также выделять гранты на научную работу в этой сфере. «Мы исходим из предположения, что ИИ окажет огромное влияние на экономику и что мы плохо представляем, каким именно будет это влияние и куда оно приведет»,— отметила соруководитель OpenAI Foundation Дивья Сиддхарт.

Яна Рождественская