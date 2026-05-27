В УГГУ опровергли информацию о лишении выпускников дипломов

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) опровергли информацию о том, что выпускников, причастных к совершению противоправных действий, будут лишать ранее выданных дипломов. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе вуза, в университете проводится расследование в отношении возможного участия в незаконных действиях преподавателей и студентов, которые обучались в вузе начиная с 2021 года. «В правоохранительных органах пояснили, что речь идет о недобросовестном закрытии академических задолженностей. Обстоятельства дела выясняются»,— сообщили в пресс-службе вуза.

Там добавили, что университет оказывает полное содействие правоохранительным органам.

Ректор УГГУ Глеб Батрак заявил, что университет действует строго в правовом поле, регулярно проводит внутренний аудит качества образования и заинтересован в тщательном расследовании всех обстоятельств произошедшего. В УГГУ подчеркнули, что следственные мероприятия не повлияют на работу университета и не затронут учебный процесс.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы устроили проверку в УГГУ, в ходе которой выяснилось, что в вузе действовала преступная схема, позволяющая закрывать долги по учебе за деньги. По предварительным данным, подобной схемой могли воспользоваться более 150 студентов.

Полина Бабинцева