Следственные действия проходят в Уральском горном университете

Правоохранительные органы устроили проверку в Уральском государственном горном университете (УГГУ), в ходе которой выяснилось, что в вузе действовала преступная схема, позволяющая закрывать долги по учебе за деньги, сообщил источник «Ъ-Урал».

По предварительным данным, подобной схемой могли воспользоваться более 150 студентов. По данным источника, часть студентов могут отчислить, у некоторых выпустившихся отзовут диплом об образовании с обязательным информированием работодателя.

Как уточнил источник «Ъ-Урал», руководство вуза оказывает содействие правоохранительным органам. Мероприятия не затрагивают интересы студентов и проводятся без ущерба для учебного процесса. Университет работает в штатном режиме.

