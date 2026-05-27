ИИ-систему для мониторинга соцсетей внедрили в администрации Шахт

В администрации города Шахты Ростовской области внедрили автоматизированную систему мониторинга и анализа обращений жителей в социальной сети «ВКонтакте». По данным администрации, после запуска системы время первичного анализа сообщений сократилось с нескольких часов до 15–20 минут.



Как сообщили в администрации города, ежедневно в официальных сообществах публикуются сотни комментариев и вопросов, значительная часть которых ранее обрабатывалась вручную. Новый сервис используется для анализа сообщений, распределения обращений по тематическим категориям и подготовки отчетов для профильных подразделений.

Система отслеживает комментарии в официальных пабликах администрации Шахт во «ВКонтакте», анализирует содержание сообщений и определяет их тематику. Обращения распределяются по направлениям городской повестки, включая вопросы ЖКХ, благоустройства, транспорта и образования. После обработки информация направляется ответственным ведомствам вместе со ссылками на исходные публикации.

Также система формирует сводные отчеты по наиболее обсуждаемым темам и динамике обращений. По информации администрации, это позволяет оперативнее реагировать на запросы жителей.

«Автоматизация обработки сообщений позволяет ускорить передачу обращений профильным подразделениям и упростить работу с большим объемом поступающей информации»,— сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Глава города Шахты Людмила Овчиева отметила, что после запуска системы скорость обработки обращений существенно увеличилась.

«Ранее на сбор и анализ сообщений могло уходить до четырех часов, сейчас эта работа занимает 15–20 минут. Это позволяет быстрее передавать информацию профильным службам и эффективнее выстраивать взаимодействие с жителями»,— уточнила госпожа Овчиева.