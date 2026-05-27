Гендиректор ЕРАИ спрогнозировал снижение оборота букмекерского рынка на 4–5%

Оборот букмекерского рынка по итогам 2026 года может сократиться на 4–5%, заявил в интервью «Ъ» гендиректор ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) Алексей Грачев.

Сейчас объем рынка составляет около 2 трлн руб. По словам господина Грачева, ожидаемое снижение связано прежде всего с доступностью букмекерских продуктов. Основная часть ставок — интерактивные, они совершаются в интернете.

«Все мы видим, что сейчас есть некоторые проблемы с доступом к сети, в том числе и с мобильным интернетом, через который как раз проходят ставки»,— сказал он.

Глава ЕРАИ добавил, что это уже заметно влияет на выручку букмекерских компаний, особенно в регионах.

