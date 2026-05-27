ЕРАИ ожидает роста целевых отчислений на спорт до 40 млрд рублей

ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) рассчитывает по итогам 2026 года удержать и распределить около 40 млрд руб. целевых отчислений на спорт. Об этом в интервью «Ъ» сообщил гендиректор организации Алексей Грачев.

По его словам, в 2025 году объем распределенных средств составил порядка 38 млрд руб. При этом рост показателя связан прежде всего не с расширением рынка ставок, а с увеличением ставки целевых отчислений.

«С 1 января новая ставка целевых отчислений выросла с 2% до 2,25%. За счет этого как раз и произошло соразмерное увеличение»,— пояснил господин Грачев.

Он добавил, что если рынок букмекерских услуг будет расти, то и отчисления на развитие спорта — тоже.

