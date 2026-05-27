Суд в Пскове продлил арест политику-иноагенту Льву Шлосбергу до ноября

Зампредседателя псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) останется под стражей как минимум до 21 ноября. Такое решение принял Псковский городской суд, сообщили в пресс-службе судов региона.

Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) продлили арест на полгода

Фото: Степан Баранов / Псковское «Яблоко»

Политика обвиняют по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, а также о повторной дискредитации армии.

По версии следствия, речь идет о действиях, совершенных по мотивам политической ненависти или вражды. Сам господин Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) вину не признает.

Матвей Николаев

