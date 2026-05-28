Фабричный инвестор

Компания «Панорама», управляющая активами на рынке недвижимости акционера банка «Развитие Столица» Рустема Терегулова, вернула себе бизнес-парк «Арма» общей площадью 90 тыс. кв. м в районе Курского вокзала в центре Москвы. Структуры бизнесмена построили этот объект в 2007 году, но спустя 15 лет продали его. Сейчас бизнес-парк оценивается минимум в 15 млрд руб., а с учетом строительства новых объемов — 35 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

31 марта 2026 года МКООО «Панорама» стало владельцем 100% долей в ООО «АЗ "Арма"», на балансе которого находится одноименный бизнес-парк у Курского вокзала в центре Москвы, обнаружил “Ъ” в базе данных СПАРК. Общая площадь объекта составляет около 50 тыс. кв. м, также в рамках проекта заявлено строительство второй очереди на 46 тыс. кв. м. Ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении этого актива компания подавала еще в сентябре 2025 года.

МКООО «Панорама», акционеры которого не раскрываются, контролирует компании, на балансе которых находятся активы девелоперской группы «Большой город» Рустема Терегулова — акционера банка «Развитие Столицы» (занимает 125-е место по размеру активов в рэнкинге «Эксперт РА»). Бизнесмен первоначально владел бизнес-парком: его структуры построили объект в 2007 году. В 2022 году объект перешел АО «Ю-Крафт» под управлением Владислава Цыгана (см. “Ъ” от 10 июня 2022 года). Спустя три года владельцем бизнес-парка стал Станислав Карабут, который ранее управлял компаниями, связанными с Олегом Дерипаской (см. “Ъ” от 4 апреля 2025 года). Уже в августе 2025 года доли в компании перешли МКООО «Креэйшнз».

В «Арме» и «Большом городе» не ответили на запрос “Ъ”. Представитель господина Дерипаски отказался от комментариев. Связаться со Станиславом Карабутом, МКООО «Панорама» и МКООО «Креэйшнз» не удалось.

В сентябре 2025 года газета «Ведомости» сообщала, что о связи между МКООО «Креэйшнз» и МКООО «Панорама» пока ничего неизвестно. Однако два источника “Ъ” считают, что смена владельца, скорее всего, носит формальный характер. Партнер NF Group Марина Малахатько также предполагает, что речь идет о внутренней реструктуризации владения активом.

Руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич оценивает текущую стоимость «Армы» в 25–27,5 млрд руб., директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов — в 15–17,5 млрд руб. Цена бизнес-квартала с учетом заявленного объема нового строительства, по подсчетам Марины Малахатько, может достигать 35–40 млрд руб.

Бизнес-квартал «Арма», занимающий корпуса бывшего Московского газового завода, находится в пешей доступности от Садового кольца и станции метро «Курская». Этот объект может генерировать стабильный арендный поток, поскольку он почти полностью заполнен арендаторами, отмечает директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. По данным на конец мая 2026 года, уровень вакансии в бизнес-квартале составляет 2,5%, добавляет заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Арендный поток офисного квартала может быть на уровне 2,2–2,5 млрд руб. в год, говорит Ксения Харкевич.

Однако у проекта есть ограничения, характерные для бывших промзон,— сложности с инженерной инфраструктурой, особенности планировочных решений и большой объем капитальных затрат на модернизацию площадки, отмечает Марина Малахатько.

Офисная недвижимость в качественных объектах в выгодных локациях остается привлекательной для инвесторов, говорит Дмитрий Антонов. По его словам, из-за дефицита офисных площадей на рынке такие активы сохраняют ликвидность и потенциал роста ставок.

София Мешкова, Александра Вебер