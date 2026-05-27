Букмекеры в России стали меньше тратить на рекламу

Налоговая нагрузка на букмекерский рынок после изменений, вступивших в силу с 1 января 2026 года, выросла примерно в 60 раз. Об этом в интервью «Ъ» заявил гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев. По его словам, для отрасли были введены налог на валовую игровую выручку и налог на прибыль в размере 25%. Ранее букмекеры платили налоги по минимальной ставке.

Господин Грачев отметил, что при подготовке реформы власти и участники рынка пытались определить допустимый уровень нагрузки, чтобы избежать резкого ухудшения ситуации в отрасли. «В итоге удалось найти некое среднее решение, которое было согласовано с участниками рынка и поддержано государством»,— сказал он.

При этом новые правила уже повлияли на расходы букмекеров. По словам главы ЕРАИ, компании начали сокращать затраты, прежде всего на маркетинг, рекламу и спонсорские контракты.

Если до изменения налоговой системы рынок тратил на продвижение 100–120 млрд руб., то к середине лета этот показатель может сократиться на 70–75%, сообщил Алексей Грачев.

Подробнее — в интервью Алексея Грачева «Ъ».