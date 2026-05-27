Прибыль банковского бизнеса «Т-Технологий» по РСБУ составила 57,7 млрд рублей

Прибыль банковского бизнеса «Т-Технологий» (материнская компания Т-Банка) по РСБУ в январе-апреле составила 57,7 млрд руб., сообщила компания. Кредитный портфель вырос на 24% год к году, до более 3,3 трлн руб.

Инвестиционный портфель на конец апреля составил 2,3 трлн руб., увеличившись на 40% год к году. Общее число клиентов экосистемы на конец апреля достигло 55,2 млн (рост на 9%). Число активных пользователей выросло за год до 34,3 млн (рост на 1,1 млн).

Средства клиентов в апреле выросли на 1,8% — до 4,159 трлн руб. Общий капитал банка за месяц сократился на 1,4% — до 640 млрд руб. Результаты за второй квартал по МСФО группа планирует опубликовать в августе.