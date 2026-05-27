«Есть большие сомнения, что у Европы что-то получится»

Дебаты на фоне раскола. ЕС приступает к обсуждению кандидатуры спецпредставителя по переговорам с Россией. Газеты публикуют весьма внушительный список претендентов. Однако, по другой информации, внутри самого сообщества есть много противников диалога с Москвой. Кремль неоднократно заявлял, что готов к разговору, но не потерпит попыток давления. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что США просто так не уступят никому роль посредника по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника стало вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс.

Газета Politico публикует список потенциальных кандидатов в спецпредставители, в него вошли: председатель Европейского совета Антониу Кошта, бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Ниинистё, экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стубб.

При всем при этом внутри ЕС нет согласия, вступать ли в прямой диалог с Москвой. Есть страны, которые выступают против такого решения. Эмманюэль Макрон, как известно, пытался самостоятельно возглавить эту миссию, даже собирался звонить Владимиру Путину. Некие французские представители посещали Российскую Федерацию, однако никакого результата достичь не удалось.

Между тем в Европу был командирован секретарь украинского Совбеза Рустем Умеров. Как пишет пресса, среди его главных задач — составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. В частности, речь может пойти об энергетическом перемирии или моратории на удары по столицам. Есть очень большие сомнения, что у Европы что-то получится. Похоже, они сами не очень верят в успех.

Тем временем Владимир Зеленский направил открытое письмо президенту и в Конгресс Соединенных Штатов о критической нехватке ракет к системам ПВО, в котором также попросил ускорить поставки. 13 мая сообщалось, что в связи с войной на Ближнем Востоке США вынуждены экономить боеприпасы, в частности ракеты к системам Patriot. Об этом же говорил и сам Зеленский. При желании можно разглядеть в этом и попытку давления на Украину с целью принуждения к миру — читай: принятию российских условий по Донбассу. Гадать нет смысла.

С высокой долей вероятности Дональд Трамп намеренно держит паузу в том числе и с целью показать тщетность европейских попыток найти мирное решение. Мол, только он, 47-й президент Соединенных Штатов, на это способен. Но вернемся к Зеленскому. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию.

ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика. Но в целом создается впечатление, что текущая ситуация всех уже устраивает — она стала привычной. А что касается мира — он требует дополнительных усилий.

Дмитрий Дризе