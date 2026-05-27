Двое жителей Воронежской области избили и похитили 11-летнего мальчика

В городе Лиски Воронежской области двое местных жителей похитили 11-летнего мальчика после конфликта. Ребенка освободили и вернули родителям. Возбуждено уголовное дело о похищении, сообщили в управлении СКР по региону.

По данным следствия, 25-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница пили алкоголь на городском пляже. Там они поссорились с отдыхавшим поблизости мальчиком. Желая проучить ребенка, злоумышленники избили его, посадили в машину и увезли к себе домой.

Отдыхавшие вместе с пострадавшим подростки рассказали о произошедшем полицейским. После этого правоохранители прибыли в квартиру нападавших, где и нашли мальчика. Следствие обратится в суд с просьбой арестовать подозреваемых. В квартире молодой пары провели обыск.

Никита Черненко