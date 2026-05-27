Строительство школы и детсада на улице Берша в Ижевске планируется до 2030 года
Власти Удмуртии намерены заключить концессионное соглашение по строительству школы для жителей новых микрорайонов на улице Архитектора Берша в Ижевске в 2026 году. Так представитель администрации Завьяловского района ответил на жалобу местной жительницы под постом главы республики Александра Бречалова во «ВКонтакте».
Спутниковый снимок новых микрорайонов на улице Берша в Ижевске
Фото: «Яндекс Карты»
«Мы заехали в первый дом в 2021 году. За это время сроки строительства (школы и детсада.— “Ъ-Удмуртия”) сдвигали каждый год. Спустя пять лет наш комплекс фактически полностью построен, полным ходом идет возведение новых комплексов рядом. Дети размещаются кто куда смог, а большинство домов уже полностью заселены»,— написала ижевчанка.
В муниципалитете добавили, что участки под школу и детсад определены. Строительство объектов планируется на период до 2030 года.
Напомним, в декабре 2025 года местные жители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили главу государства помочь со строительством в микрорайоне социальных объектов, в частности, включить их в нацпроекты. Помимо школы и детсада в видеозаписи говорилось об отсутствии поликлиники. По словам обратившихся, микрорайон занимает более 105 га, на 1,1 тыс. семей приходится 1,6 тыс. детей. Первые дома здесь появились в 2021 году. После видеообращения председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о халатности (ст. 293 УК).