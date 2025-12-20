Бастрыкин получит доклад после обращения жителей пригорода Ижевска к президенту

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о халатности (ст. 293 УК) после видеообращения жителей новых ЖК в пригороде Ижевска к президенту, в котором они попросили Владимира Путина помочь со строительством в микрорайоне социальных объектов. Об этом сообщает информационный центр (ИЦ) ведомства.

«Наш микрорайон занимает более 105 га. Уже построено почти 60 домов. К 2030 году их станет 112,— говорится в видеообращении.— В основном здесь живут молодые семьи: по результатам нашего опроса в соцсетях, на 1,1 тыс. семей приходится 1,6 тыс. детей. К сожалению, у нас до сих пор нет ни одной школы, детского сада и поликлиники».

Жильцы попросили главу государства рассмотреть возможность включить строительство школы в микрорайоне в программы нацпроектов.

ИЦ указывает, что несовершеннолетние вынуждены посещать социальные учреждения соседних районов. «Обращения местных жителей в различные инстанции результатов не принесли»,— говорится в сообщении ведомства. Региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело. Как выяснил «Ъ-Удмуртия», по статье 293 УК РФ «Халатность».

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов на прямой линии 2 декабря рассказал, что участок для строительства лечебницы определен. «В 2026 году начнем разработку проектно-сметной документации и получим заключение Госэкспертизы»,— отметил он. Руководитель региона добавил, что по строительству образовательного учреждения прорабатывается вопрос концессии.

Годом ранее жители уже записывали видеообращение к президенту. Сейчас идет строительство школы на ул. Берша на 1,1 тыс. учеников. Учреждение может быть открыто в 2027 году при достаточном уровне финансирования. Цена контракта в мае 2025 года составляла 1,8 млрд руб.