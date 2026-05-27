Процесс остался без подсудимого

Суд в Москве во второй раз приступил к рассмотрению уголовного дела бизнесмена Амбарцума Меликяна. По версии следствия, он вместе с совладельцем рухнувшего самарского Активкапитал-банка Григорием Оганесяном в 2018 году похитил из этого кредитного учреждения около 4 млрд руб. На первом процессе в 2024 году Григорий Оганесян получил восемь лет колонии, а Амбарцум Меликян не стал дожидаться приговора и сбежал. На этот раз процесс пройдет в заочном режиме.

27 мая Таганский райсуд столицы приступил к повторному рассмотрению уголовного дела Амбарцума Меликяна. Ему вменяют в вину особо крупное мошенничество.

Как уже рассказывал “Ъ”, в марте 2018 года Центральный банк России (ЦБ) лишил Активкапитал-банк лицензии. Свое решение ЦБ обосновал тем, что руководство кредитной организации провело ряд операций, «направленных на вывод значительной части активов».

Эти операции, по словам ЦБ, привели к резкому ухудшению положения банка — возник острый дефицит ликвидности, а банк оказался не способен исполнять свои обязательства перед клиентами. Банк направлял в Росфинмониторинг некорректную информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю. В действиях собственников, отмечал регулятор, прослеживались «признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов».

Было установлено, например, что в марте 2018 года Григорий Оганесян забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн руб. А после признания кредитного учреждения банкротом в мае 2018 года выяснилось, что его убытки составили 24,8 млрд руб., при этом недостача составила не менее 3,9 млрд руб. На момент краха 65,44% акций банка находились под контролем председателя правления Григория Оганесяна и членов его семьи. Еще 20,1% принадлежали председателю совета директоров банка Алексею Леушкину.

В начале 2019 года конкурсный управляющий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обратился в ГУЭБиПК МВД России с заявлением о хищении средств банка под видом получения фиктивных кредитов. Сначала Григорий Оганесян проходил по нему как свидетель, однако уже в сентябре того же года после допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве он был задержан в качестве обвиняемого. Вскоре под стражу был взят и Амбарцум Меликян. Через год меру пресечения обоим изменили на запрет определенных действий.

По версии следствия, перед отзывом у Активкапитал-банка лицензии финансист совместно с бизнесменом успели вывести из него по фиктивным кредитным договорам около 4 млрд руб. В суд уголовное дело поступило в апреле 2021 года.

Сначала Григорий Оганесян и Амбарцум Меликян являлись на слушания исправно. Однако после того, как в прениях им запросили девять и восемь лет колонии соответственно, Амбарцум Меликян перестал приходить в суд. Сначала у судьи такие действия фигуранта не вызвали подозрений, так как подсудимый каждый раз присылал справки из больницы, и заседания переносились. Когда количество переносов перевалило за десяток, судья вынесла постановление о заочном аресте предпринимателя. Позже он был объявлен в розыск.

В результате по приговору суда Григорий Оганесян получил восемь лет колонии. Суд также удовлетворил иск к осужденному потерпевшей стороны — АСВ — на сумму 1,5 млрд руб. Материалы в отношении предпринимателя Амбарцума Меликяна были выделены судьей в отдельное производство.

В данный момент Амбарцум Меликян продолжает скрываться. Поэтому новый процесс проходит в заочном режиме.

Ефим Брянцев