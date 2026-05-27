Apple прикроет кражи

Воровать iPhone станет бессмысленно. Apple разрабатывает новую функцию безопасности своих устройств. Так, если смартфон вырвут из рук владельца, он автоматически заблокируется. Как пишут профильные издания, механизм будет работать подобно функции в телефонах на базе Android. Гаджет проанализирует данные с датчиков и распознает характерное резкое движение при краже.

Корпорация также собирается использовать данные экосистемы: расстояние до сопряженных Apple Watch, знакомые Wi-Fi-сети и локации. Новая мера может оказаться эффективной, но спустя время, считает аналитик акселератора «Финтех Лаб» Сергей Вильянов:

«Кража смартфона из рук стало настоящим бичом европейских стран, в первую очередь это касается Испании и Франции. Если старый Samsung никому не нужен, то iPhone, в том числе модели предыдущих серий, представляет собой определенный интерес. При этом ключевые модули у таких гаджетов имеют привязку к конкретной материнской плате. Когда эта деталь устанавливается в какой-то другой аппарат, то использовать ее можно. Но при этом все время в настройках будет значиться, что это неизвестная запчасть. Также некоторые функции, в частности, изменение цветовой гаммы экрана в зависимости от окружающей среды не будут работать. Но если iPhone, из которого взята эта деталь, числится в режиме пропажи, то использовать компонент станет невозможно без ввода пароля учетной записи Apple, которого, разумеется, у воришек нет.

Таким образом комплектующие становятся полностью бесполезными, непонятно, что с ними делать. По крайней мере, на данный момент не существует массовых способов по разблокировке таких деталей. Так что сама идея, мне кажется, очень правильной. Надеюсь, она несколько снизит пыл мелкого ворья. Но, с другой стороны, это достаточно приличное время займет, потому что станет работать не на всех версиях операционной системы, а только на новой. Для этого нужно, чтобы смартфон был обновлен, делают это далеко не все. То есть это какой-то цикл, который может занять год-два».

У iPhone уже есть несколько механизмов защиты от кражи: например, «Найти iPhone», «Блокировка активации» и режим защиты украденного устройства. Но все эти функции мало помогают, если смартфон выхватили прямо во время использования, пояснил главный редактор itzineru Сергей Кузнецов:

«Сейчас, если злоумышленники украдут ваш телефон, то не смогут получить доступ к данным. Единственное, что им доступно — разбор телефона и смена в нем, например, Face ID и некоторых запчастей. В принципе, они смогут этот смартфон даже включить и даже в теории — продать либо использовать на запчасти, чтобы их устанавливали в другие устройства, например, сломанные.

А вот если воры выхватят телефон у вас из рук, когда он не заблокирован, то здесь немного иной риск. Помимо потери денег, вы можете еще и лишиться ценной информации, которая хранится в iPhonе.

Поэтому функция, которая будет защищать ваши данные, когда телефон вырвут из рук, нужна. В 15-й версии Android она уже реализована. Единственное, что нет, конечно, никакой статистики, насколько сильно она помогла, но, если ее не убрали, наверное, это работает».

Как допускают СМИ, обновление может появиться в iOS 27, которая выйдет осенью 2026-го.

Анна Кулецкая