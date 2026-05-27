В подмосковном Долгопрудном загорелся мебельный склад

На мебельном складе в микрорайоне Павельцево в подмосковном Долгопрудном произошел пожар. Об этом сообщило региональное управление МЧС. Возгорание локализовано на площади 4,5 тыс. кв. м, уточнили в ведомстве ТАСС.

Пожар начался около 15:00 мск. В тушении участвуют 45 человек с применением 10 единиц техники. «Тушение осложняют конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка»,— отметили в МЧС.

Из здания эвакуировали 20 человек, следует из сообщения ГКУ «Мособлпожспас» во «ВКонтакте». Информации о пострадавших нет.

На складе хранится мебель, геотекстиль и тара для кулеров. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ, сообщил замглавы Долгопрудного Алексей Новиченко.