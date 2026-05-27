Проект переправы на Зеленый остров в Ростове повторно одобрен госэкспертизой

Государственная экспертиза повторно рассмотрела и одобрила проектную документацию на возведение стационарного моста, который свяжет Ростов с Зеленым островом. Положительное заключение получено после доработки первоначального варианта.

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону успешно завершилась повторная госэкспертиза проекта мостового перехода на Зеленый остров. Первая попытка получить разрешение на строительство предпринималась в прошлом году, однако тогда документы отправили на корректировку. Теперь проектно-сметная документация признана соответствующей нормам.

Согласно техническим характеристикам, длина самого моста составит 155 метров, а общая протяженность подъездных путей — 433 метра. Дорожное полотно предусматривает две полосы движения, расчетная скорость автомобилей ограничена 30 километрами в час. Данная инфраструктура должна стать частью масштабного плана по развитию транспортной доступности островной зоны.

Финансовая сторона вопроса остается напряженной. Ранее в городском департаменте автомобильных дорог отмечали, что выделение средств из местного бюджета маловероятно: необходимые суммы, по всей видимости, придётся изыскивать на уровне области.

Напомним, что Зеленый остров традиционно считается излюбленным местом отдыха жителей донской столицы. В настоящее время добраться туда можно лишь по понтонной переправе, которую каждый год демонтируют с наступлением холодов. Такая конструкция неоднократно подвергалась критике со стороны горожан из-за сомнительной надёжности и регулярных перебоев в работе. Строительство постоянного моста, если оно начнется, способно кардинально изменить логистику и повысить транспортную доступность рекреационной зоны.

Станислав Маслаков