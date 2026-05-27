В Яндекс Go появилась аренда катеров в Петербурге

Яндекс Go запустил в Санкт-Петербурге сервис аренды катеров. Теперь пользователи могут забронировать прогулку по рекам и каналам города через приложение. На старте доступно несколько десятков судов вместимостью до 9 пассажиров, стоимость аренды — от 9 тыс. рублей. Длительность — от одного до четырех часов. В будущем количество катеров планируется увеличить, сообщили в компании.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Длительность прогулки — от одного до четырех часов

Маршрут составляет капитан с учетом пожеланий пассажиров, прогулка завершится на том же причале, где началась. Минимальное время для оформления — полчаса, но сервис рекомендует бронировать за несколько дней. Информация о назначенном капитане появится в приложении. После оформления финальная стоимость не изменится.

На катерах работают капитаны с соответствующей категорией прав, суда имеют лицензию и судовой билет.

Кирилл Конторщиков