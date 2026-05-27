Три человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком в Ленобласти
В Бокситогорском районе Ленинградской области в результате серьезного ДТП погибли три человека, включая подростка. Авария произошла днем 27 мая на 372-м километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога». По данным ГКУ «Леноблпожспас», жертвами аварии стали водитель легкового автомобиля и два пассажира — женщина и ребенок. Водитель грузовика не пострадал.
Помимо ребенка в аварии под Пикалево в Ленобласти погибли мужчина и женщина
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»
По уточненной информации, произошло лобовое столкновение Renault Duster и грузового автомобиля MAN. За рулем кроссовера находился мужчина, всего в салоне ехали три человека. Предварительно, погибшему подростку было 14 лет.
Сообщение о ДТП поступило спасателям в 14:20. Авария произошла примерно в 15 километрах от Пикалево. Изначально сообщалось об одном погибшем, однако позже число жертв увеличилось до трех.
После столкновения легковой автомобиль оказался практически полностью разрушен. Движение на трассе перекрывать не пришлось.