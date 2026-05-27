Три человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком в Ленобласти

В Бокситогорском районе Ленинградской области в результате серьезного ДТП погибли три человека, включая подростка. Авария произошла днем 27 мая на 372-м километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога». По данным ГКУ «Леноблпожспас», жертвами аварии стали водитель легкового автомобиля и два пассажира — женщина и ребенок. Водитель грузовика не пострадал.

Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

По уточненной информации, произошло лобовое столкновение Renault Duster и грузового автомобиля MAN. За рулем кроссовера находился мужчина, всего в салоне ехали три человека. Предварительно, погибшему подростку было 14 лет.

Сообщение о ДТП поступило спасателям в 14:20. Авария произошла примерно в 15 километрах от Пикалево. Изначально сообщалось об одном погибшем, однако позже число жертв увеличилось до трех.

После столкновения легковой автомобиль оказался практически полностью разрушен. Движение на трассе перекрывать не пришлось.

Матвей Николаев