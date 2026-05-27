Турпоток Кировской области к 2030 году может достичь 2 млн человек

К 2030 году туристический поток Кировской области может удвоиться относительно текущего уровня и достигнуть 2 млн человек. Об этом в интервью «Ъ Волга-Урал» сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, база для будущего рывка уже заложена: число бронирований отелей на этот год выросло в 1,5 раза. В 2026 году резкого рывка не будет из-за технической паузы на реконструкцию аэропорта, однако планку в миллион туристов регион удержит.

«В этом году мы из-за его двухмесячного простоя немножечко просядем. Но в целом показатель в миллион туристов сохраним, ниже не упадем. Для сравнения, в 2022 году было чуть больше двухсот тысяч человек. И по росту туристического потока мы, по данным Минэкономразвития России, одни из лидеров в стране. Число бронирований отелей на этот год уже выросло в 1,5 раза», — отметил Александр Соколов.

Влас Северин