Минпросвещения одобрило создание четырех образовательных кластеров в Вологодской области
В Вологодской области в 2027 году откроют четыре новых образовательно-производственных кластера по направлениям «Сельское хозяйство», «Туризм и сфера услуг», «Транспорт» и «Строительная отрасль». Проекты будут реализованы в рамках программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.
Как отметил глава региона Георгий Филимонов, экспертная комиссия Минпросвещения России одобрила сразу четыре заявки региона. По его словам, это один из лучших результатов в стране с учетом высокой конкуренции.
После запуска новых площадок в регионе будет работать уже 17 кластеров «Профессионалитета».
Всего на конкурс поступило 389 заявок от российских регионов.