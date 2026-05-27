Минпросвещения одобрило создание четырех образовательных кластеров в Вологодской области

В Вологодской области в 2027 году откроют четыре новых образовательно-производственных кластера по направлениям «Сельское хозяйство», «Туризм и сфера услуг», «Транспорт» и «Строительная отрасль». Проекты будут реализованы в рамках программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Вологодской области создадут четыре новых образовательных кластера

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Вологодской области создадут четыре новых образовательных кластера

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметил глава региона Георгий Филимонов, экспертная комиссия Минпросвещения России одобрила сразу четыре заявки региона. По его словам, это один из лучших результатов в стране с учетом высокой конкуренции.

После запуска новых площадок в регионе будет работать уже 17 кластеров «Профессионалитета».

Всего на конкурс поступило 389 заявок от российских регионов.

Матвей Николаев