Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини будет баллотироваться в президенты США

Сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини намерен баллотироваться в президенты США на выборах в 2028 году. Об этом он сам сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дэн Грини опубликовал в соцсети видео, в котором обратился к зрителям в образе «самопровозглашенного пророка». Сценарист начал свою речь с критики нынешнего руководства США. «Трамп, Вэнс, миллиардеры, карьеристы и трусы в обеих партиях отвернулись от страны. У них есть деньги, власть и безопасность, но не у вас. В Америке правительство должно работать для всех. Демократия для всех, ответственность для всех, процветание для всех. Мы должны это вернуть»,— сказал господин Грини.

Затем он снял костюм «пророка» и объявил о планах: «К черту, я могу быть политиком! Я баллотируюсь в президенты. Моя программа: "Америка для всех". Давайте это сделаем».

Дэну Грини 61 год. Он работал над сценариями для «Симпсонов» с 7-го по 11-й сезон. Написал сценарий, в том числе, к ставшей культовой серии «Барт из будущего», в которой предсказал президентство Дональда Трампа за 16 лет до его избрания. Кроме того, Дэн Грини писал сценарии для сериала «Офис» и работал над фильмом «Борат».