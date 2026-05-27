«Зенит» проведет матч с чемпионом Узбекистана «Нефтчи» 8 июля

Петербургский «Зенит» и узбекистанский «Нефтчи» из Ферганы договорились о проведении товарищеского матча. Встреча состоится 8 июля 2026 года на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча состоится на «Газпром Арене»

Фото: ФК «ЗЕНИТ» Встреча состоится на «Газпром Арене»

Фото: ФК «ЗЕНИТ»

«Нефтчи» является действующим чемпионом Узбекистана, всего команда шесть раз выигрывала национальный турнир и дважды — Кубок страны. Это будет первый товарищеский матч «Зенита» в рамках подготовки к новому сезону. Ранее сине-бело-голубые ушли в летний отпуск после завоевания 12-го чемпионского титула и планируют возобновить тренировки 18 июня.

Кирилл Конторщиков