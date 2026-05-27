Отелям в Италии разрешили не давать постояльцам питьевую воду бесплатно

Верховный суд Италии постановил, что пятизвездный отель поступил законно, когда отказался предоставить туристке бесплатно бутылку простой питьевой воды. В суде заявили, что отель «не обязан обеспечивать питьевой водой». Об этом пишет Corriere della Sera.

Решение принято по иску женщины, отдыхавшей в 2019 году в Hotel Sassongher на лыжном курорте в Корваре и заплатившей за пребывание там почти €6 тыс. В ресторане отеля она попросила принести ей с заказом простой воды. Официант отказался и предложил ей бутылку минеральной воды 0,75 л за €7. После этого женщина подала в суд за нарушение потребительских прав. По ее словам, «питьевая вода — природный ресурс и универсальное право каждого человека, и в минимальном объеме она должна предоставляться бесплатно». Истица также указала, что это «важная часть гостиничного сервиса, такая же как постель с простынями или мыло в ванной комнате».

Туристка попыталась добиться компенсации морального вреда и экономического ущерба, оценив их в €2,7 тыс. Дело прошло через несколько судебных инстанций. Однако каждая из них отмечала, что в законах Италии нет указания на обязанность отелей предоставлять бесплатно питьевую воду постояльцам, этот выбор остается за самими отелями. Такое же решение вынесла высшая судебная инстанция, отметив, что «потребление питьевой воды — это свободный выбор каждого постояльца, и если он не хочет оплачивать воду в бутылке, он может предупредить об этом ресторан и просто принести воду с собой».

Алена Миклашевская