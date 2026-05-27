Проект капремонта новгородского аэродрома Кречевицы готовят к госэкспертизе
В Новгородской области продолжается подготовка к капитальному ремонту аэродрома Кречевицы. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты сейчас корректируют проектную документацию и готовят ее к прохождению государственной экспертизы.
Контракт на выполнение строительно-монтажных работ планируется заключить до конца 2026 года.
Глава региона отметил, что в Росавиации считают проект важным для федерального центра и настаивают на максимально оперативном проведении работ.
После модернизации аэродрома жители Новгородской области смогут совершать авиарейсы в Москву, Казань, Сочи и Минеральные Воды.