Проект капремонта новгородского аэродрома Кречевицы готовят к госэкспертизе

В Новгородской области продолжается подготовка к капитальному ремонту аэродрома Кречевицы. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты сейчас корректируют проектную документацию и готовят ее к прохождению государственной экспертизы.

Дронов сообщил о подготовке контракта на ремонт аэродрома Кречевицы

Фото: Telegram-канал губернатора Новгородской области Александра Дронова Дронов сообщил о подготовке контракта на ремонт аэродрома Кречевицы

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ планируется заключить до конца 2026 года.

Глава региона отметил, что в Росавиации считают проект важным для федерального центра и настаивают на максимально оперативном проведении работ.

После модернизации аэродрома жители Новгородской области смогут совершать авиарейсы в Москву, Казань, Сочи и Минеральные Воды.

Матвей Николаев