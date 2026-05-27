Селлеры переехали на свои сайты

Селлеры стали чаще открывать собственные интернет-магазины. В 2025 году они запустили почти 10 тыс. сайтов по продаже товаров, что на 12% больше, чем в 2024-м. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Рег.ру». Как объясняют аналитики, предприниматели таким образом снижают зависимость от крупных онлайн-площадок. Они сами управляют ценами, ассортиментом и клиентской базой.

При этом часто собственный интернет-магазин открывают в нагрузку к существующим каналам продаж на маркетплейсах. Впрочем, иногда выгоднее полностью переключиться на развитие своего сайта, говорит коммерческий директор компании «Оборот.ру» Владимир Бугаевский:

«У типового селлера, который закупается на "Южных воротах", перекупает товар у кого-то еще и даже сам возит его из Гуанчжоу или Бишкека, практически вся маржа съедается маркетплейсом, комиссиями, логистикой, штрафами и эпизодами, когда товар исчезает. Он покупает товар за 800 руб., продает за 2400, а ему при всех раскладах остается 70 руб., если повезет. Тогда приходится невольно задуматься, не прокачать ли свой канал продаж, где можно продавать дешевле, чем на онлайн-площадке. Такой сейчас тренд.

Трафик на своем интернет-магазине вообще несопоставим с площадками для продажи — он кратно ниже, но зато там вменяемая маржа.

Есть риск, что собственный магазин не полетит, а трафик будет слишком дорогим. Такие расходы, как хранение и доставка своими силами, сожрут всю маржинальность. Но эта модель совершенно точно имеет право на жизнь, если есть экспертиза, умение строить сайты и генерировать трафик. В целом история достаточно жизнеспособна, и мы можем стать свидетелями некоторого ренессанса и отыгрыша позиций standalone-сайтов».

По словам основателя «Клуба партнеров на маркетплейсах» Ильи Бухарина, сделать свой сайт довольно просто благодаря специальным сервисам, однако перспективы такого направления пока туманны:

«В целом это мировой тренд. Если сравнивать развитие наших площадок с тем же Amazon, то их селлеры начали создавать свои личные магазины на базе Shopify, WooCommerce и прочих сервисов уже года три назад. Эта тенденция сохраняется до сих пор. Нужно понимать, что собственные интернет-магазины подходят брендам с повторными покупками. Но к ним нужно добывать трафик через рекламу, SEO или какой-либо контент. Судить, насколько выгоднее иметь свой интернет-магазин, пока не приходится — все, конечно, зависит от категории товаров.

Я знаю как успешные примеры, так и тех, кто создал свою площадку, бросил его и вернулся на большую платформу.

Ведь она предлагает торговать без особых забот и с меньшей ответственностью, но, конечно, за весомый кусок дохода. Независимый E-commerce — это очень хороший драйвер всей розницы. Отличный противовес сложившейся монополии. Только картина показывает, что он сейчас мертв: в ряде регионов работают "белые" списки, а там интернет-магазины частных предпринимателей и малого бизнеса недоступны. Зато, конечно же, работают маркетплейсы».

Тем временем Ozon и «Яндекс» уже развивают сервисы для предпринимателей, которые запускают собственные интернет-магазины, отмечают аналитики компании «Рег.ру».

Никита Путятин