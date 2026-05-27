«Роза Хутор» вошел в число лучших в области делового туризма по версии MICE Excellence Awards

Курорт подтвердил статус одного из российских лидеров MICE-индустрии, став лауреатом престижной премии в сфере организации деловых и корпоративных мероприятий и бизнес-туризма. Сотрудник MICE-управления «Роза Хутор» по итогам премии вошёл в топ-5 лучших менеджеров отрасли.

Старший менеджер управления корпоративных продаж и мероприятий курорта «Роза Хутор» Жаргал Майдаров стал лауреатом премии MICE Excellence Awards — главного профессионального конкурса страны в сфере отрасли делового туризма. Цель MICE Excellence Awards — определение ключевых игроков и трендов рынка, обмен опытом и устойчивое развитие индустрии делового и корпоративного туризма в стране.

Награждение проходило в 30 номинациях. По итогам голосования жюри Жаргал Майдаров вошел в топ-5 лучших менеджеров года. При оценке учитывались масштаб деятельности, взаимодействие с клиентами, опыт решения сложных MICE-задач, подтвержденный реализованными проектами.

«Одним из самых интересных своих проектов считаю спортивный фестиваль для крупной ритейл-компании, в нем участвовали более 650 сотрудников. Для проведения был предложен формат «Гонки героев». Для разработки маршрута с полосой препятствий мы разработали и построили семикилометровую горную трассу, проходящую через парк ратраков и горное озеро. В проекте задействовали несколько площадок, включая футбольный стадион — там проходили церемонии открытия и награждения. На подготовку инфраструктуры ушло 23 дня, участники размещались в четырех отелях. Фестиваль проходил осенью, в это время в горах очень красиво. Верхушки уже тронуты снегом, а маршрут проложен среди деревьев, покрытых багряной листвой. Когда видишь счастливые лица участников, понимаешь, что смог реализовать самые смелые пожелания заказчика», — поделился старший менеджер управления корпоративных продаж и мероприятий «Роза Хутор» Жаргал Майдаров.

Одной из самых сложных задач Жаргал считает координацию события на нескольких площадках одновременно. Например, во время форума недвижимости «Движение» на «Роза Хутор» подготавливают гостиницы для приема более 6000 участников, выстраивают экспо-зону площадью 1500 квадратных метров, готовят конференц-залы и спортивные зоны на открытом воздухе, а ледовый каток «Роза Хутор» полностью переоборудуют для проведения деловых встреч и презентаций. Как итог — форум «Движение» стал традиционным: в июне он в седьмой раз объединит на курорте тысячи профессионалов рынка недвижимости.

В год курорт «Роза Хутор» принимает более 600 корпоративных событий. Ежегодно их число растет на 15%. Являясь одним из лидеров делового и корпоративного туризма, курорт выступил официальным партнером отраслевой премии MICE Excellence Awards. Представители «Роза Хутор» вошли в состав жюри, а прошедший на курорте Уральский форум «Кибербезопасность в финансах» признан лучшим деловым событием года.

