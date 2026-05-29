Алине Бондаренко 17 лет. Последние пять из них ее спина все больше и больше искривляется. Не помогли ни занятия плаванием, ни ортопедическая гимнастика, ни корсет Шено, который девочка носила по 20 часов в сутки. Нужна операция. В Москве доктор Андрей Бакланов готов установить Алине на позвоночник конструкцию VBT (Vertebral Body Tethering) — гибкие тросики, которые распрямят спину, позволят девочке нормально двигаться, даже заниматься спортом и танцевать. Надо ли говорить, что она очень хочет танцевать? Надо ли говорить, что на выпускной вечер в школе она мечтает надеть платье с открытой спиной?

Алина приходит домой после уроков, пьет обезболивающее и ложится. Шесть часов за партой слишком тяжелая нагрузка для нее. Все болит — не только спина, но и голова, потому что искривленный позвоночник как-то пережимает, держит в неправильном положении сосуды и нервы. Голова болит практически всегда. Любое действие требует усилий и связано с преодолением боли. Поэтому после школы девочке надо полежать: спине нужен отдых, и нужно время, чтобы подействовало обезболивающее.

Семь лет назад у Алины умер папа. Девочка так не формулирует, но эта слишком рано наступившая жизнь без отцовской поддержки как будто бы тяжестью легла на ее плечи. В том возрасте, когда жизнь должна быть искрящимся праздником, Алине тяжко жить.

Она одинока и замкнута. У нее, считай, нет друзей. Не потому, что одноклассники как-то чураются ее или дразнят из-за болезни,— нет, ничего подобного. Просто образ жизни здоровых юношей и девушек очень отличается от образа жизни девочки с тяжелым сколиозом. Все, например, идут в кино, Алина не идет: там нужно сидеть два часа, а ей трудно сидеть так долго. У всех после школы какие-то занятия — спорт, танцы, музыка. Алина тоже раньше занималась танцами, но больше не может. Совсем не может, танцы ведь должны приносить радость, а ей они приносят только боль.

Все, наконец, галдят! Молодые люди галдят на переменах или после школы, когда собираются веселыми компаниями и перебрасываются мемами из соцсетей. А Алина не может. Чтобы галдеть, надо дышать полной грудью, но искривленный позвоночник так сдавливает легкие, что ей и дышать тяжело.

Ее внешность определяется не модой, не трендами, подсмотренными в интернете, не желанием выразить себя, а необходимостью скрыть спину. Длинные волосы не для красоты, а чтобы не так бросалось в глаза искривление позвоночника. Одежда оверсайз не потому, что так теперь носят, а потому, что обтягивающая одежда подчеркивала бы кривизну.

Вот она лежит одна, ждет, пока хоть немного подействует обезболивающее… И знаете что? Это нечестно!

Честно будет, если она войдет в школьный актовый зал в красивом платье с открытой спиной. Можно даже на каблуках. Можно даже сделать вызывающе короткую стрижку или убрать волосы в пучок, чтобы была видна изящная девичья шея. Честно, если все мальчики будут смотреть на нее и мечтать с ней потанцевать. Честно будет ей танцевать без устали несколько часов подряд, а потом еще гулять по городу вместе с другими выпускниками, хоть бы даже и до рассвета.

И ведь это вполне возможно! Надо только сесть в самолет, прилететь в Москву, сделать операцию и уже в первый день, как только пройдет наркоз, увидеть в зеркале, что спина стала ровнее. А на следующий день — еще ровнее. Через неделю — еще ровнее. Через месяц-два — как будто и не было никакого сколиоза. А небольшие шрамы можно замазать тональным кремом. «Мама, помажь мне тут немножко тональным кремом»,— скажет Алина, надевая открытое платье на выпускной вечер.

Операция, правда, стоит больше двух миллионов рублей. Это совершенно непостижимая сумма для Алининой мамы. Она растит дочку одна. Она вынуждена работать на полставке, потому что очень много времени нужно, чтобы водить Алину по докторам. Два миллиона с лишним мама не зарабатывает ни за год, ни за два. Больше пяти лет ей нужно трудиться и при этом не есть, не пить, не покупать одежду и не платить за квартиру, чтобы накопить такую сумму. Это невозможно, просто совершенно невозможно, хоть плачь.

Но ведь есть мы. Мы же поможем девочке! Пусть идет на выпускной вечер в этом своем платье с открытой спиной.

Для спасения Алины Бондаренко не хватает 963 240 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Алины прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза самой тяжелой, 4-й степени. Деформация позвоночника увеличивается, девочка испытывает сильную боль в спине, нарастает дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Алине необходимо хирургическое лечение с использованием новой технологии VBT, которая устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. После операции спина девочки максимально выпрямится, уйдет боль, исчезнет асимметрия тела. Алина сможет вести активный образ жизни». Стоимость операции 2 247 240 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 250 000 руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 963 240 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алину Бондаренко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алины — Татьяны Александровны Бондаренко. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Инна Кравченко, Кемеровская область