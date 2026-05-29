Из свежей почты

Гульназ Габдульменова, 13 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 232 397 руб.

Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Башкортостан» соберут 28 тыс. руб.

Гульназ родилась в крайне тяжелом состоянии, развивалась с отставанием, в полгода не держала голову. Вскоре дочке поставили диагноз ДЦП. С помощью Русфонда мы попали в московский Институт медтехнологий (ИМТ), терапия дала отличные результаты: улучшился мышечный тонус спины, рук и ног, Гульназ начала активнее двигаться, делает десяток шагов и старается быть самостоятельной. Стала внимательнее и сообразительнее, научилась читать и считать. Помогите с оплатой лечения! Люция Габдульменова, Башкортостан

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Гульназ нужно продолжить восстановительное лечение, чтобы закрепить навыки и двигаться дальше».

Алиса Гусева, 8 лет, последствия тяжелой сочетанной травмы, требуется реабилитация. 356 411 руб.

Внимание! Цена реабилитации 642 411 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО «Ни Хао Партс» – еще 50 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 36 тыс. руб.

3 января 2024 года по вине другого водителя мы попали в аварию, жена скончалась на месте. Я и дети получили травмы. Врачи выявили у Алисы открытую черепно-мозговую травму, перелом височной и теменной костей, бедра. Дочь перенесла две операции, долго была в коме. Потом пришла в сознание, стала узнавать нас, дышать и жевать. При помощи добрых людей Алиса начала реабилитацию. Из-за спастики мышц рта речь замедлена, правая рука работает, а левая висит. Дочка неустойчиво ходит с поддержкой, на улице — в коляске. Нам надо продолжать лечение, помогите! Антон Гусев, Ивановская область

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Мы будем расширять двигательные возможности девочки — передвижение и перемещение при смене поз с минимальной помощью. Также Алиса будет заниматься с нейропсихологом и логопедом».

Нина Растова, 3 месяца, врожденная левосторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 105 630 руб.

Внимание! Цена лечения 124 630 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 19 тыс. руб.

Роды у меня начались преждевременно, у Нины не до конца раскрылись легкие. На следующий день ее отправили в краевой перинатальный центр. Как только меня выписали, я поехала к дочке и увидела, что ее левая стопа подвернута и согнута. После выписки мы обратились к ортопеду, он сказал, что Нине можно помочь — для этого нужно провести лечение по методу Понсети, состоящее из хирургии и гипсований. И начинать его надо не откладывая, пока связки и сухожилия пластичные. Но у нас нет возможности собрать необходимую для оплаты сумму. Помогите! Евгения Растова, Красноярский край

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «Мы планируем провести лечение, чередуя гипсования с ахиллотомией. Нина вовремя научится ходить, сможет вести активный образ жизни».

Амир Халилов, 15 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование и лечение. 132 732 руб.

Внимание! Цена обследования и лечения 411 732 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 29 тыс. руб.

В пять лет у сына резко поднялся креатинин, развилась почечная недостаточность. Спустя три года почки отказали, московские трансплантологи провели пересадку почки от бабушки Амира. Все было хорошо, сын принимал лекарства. Но затем появились отеки, Амир сильно ослабел — началось отторжение. Русфонд оплатил обследование, сыну скорректировали терапию, отторжение удалось остановить. Сейчас почка функционирует, но есть признаки ухудшения структуры ее ткани. Амиру нужно наблюдаться у своих трансплантологов. Помогите оплатить обследование и лечение! Надия Халилова, Мордовия

Детский хирург Европейского медицинского центра Надежда Раппопорт (Москва): «Для Амира крайне важно регулярное наблюдение — контроль анализов, уровня иммунодепрессантов, инфекционных рисков и состояния почки».

Почта за неделю 22.05.2026–28.05.2026

Получено писем — 57

Принято в работу — 48

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0