Ярославль ждет Артема Онищука в июне

22 мая на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю девятилетнего Артема Онищука из Грозного («Сквозь трудности», Наталья Волкова). У мальчика врожденное укорочение правой бедренной кости. Разница в длине ног составляет пять сантиметров, мальчику трудно ходить, возрастает риск развития сколиоза. Ярославские хирурги готовы провести Артему этапное хирургическое лечение, но оплатить его семья мальчика не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 948 760 руб.) собрана. Ксения, мама Артема, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Артем Онищук

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Артем Онищук

Всего с 22 мая 10 236 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Орел», «Липецк», «Кубань», «Алтай» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 31 компания исчерпывающе помогли 75 детям, собрано 29 024 630 руб.