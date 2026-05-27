Новое дополнение для «Ведьмака 3» выйдет в 2027 году

Студия CD Projekt Red анонсировала новое дополнение «Баллады прошлого» для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Релиз запланирован на 2027 год, сообщили разработчики в соцсети Х.

Кадр из трейлера к игре «Ведьмак 3: Дикая охота»

Главным героем нового DLC останется Геральт из Ривии, отмечается в публикации. CD Projekt Red разрабатывает дополнение совместно со студией Fools Theory. Создатели пообещали поделиться деталями релиза в конце лета.

Игру выпустят для Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. В случае последнего разработчики изменят системные требования. Теперь для запуска игры понадобятся как минимум процессор AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 либо AMD Radeon RX 5500 XT, 12 ГБ оперативной памяти, 70 ГБ SSD (HDD не поддерживаются) и ОС Windows 11. При этом студия сохранит для пользователей возможность вернуться к более старой версии игры, не требующей обновления технических характеристик ПК.

CD Projekt Red параллельно работает над четвертой частью франшизы «Ведьмак», где главной героиней станет Цири. Игру анонсировали в 2022 году, а в декабре 2025-го выпустили первый трейлер. По сведениям на март 2024 года, над проектом работают 499 сотрудников.