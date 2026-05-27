Бизнес платит в частном порядке

Бизнес стал почти вдвое чаще платить гражданам. По данным Банка России, в первом квартале 2026-го переводы физлицам составили больше половины от всех операций компаний. Год назад показатель оценивали в 36%. В денежном выражении объем выплат гражданам увеличился на 14%, всего россияне получили от бизнеса больше 1 млрд руб.

В Центробанке объясняют этот тренд расширением самозанятости и популярностью программ кешбэка. Однако это не единственные факторы, уверена старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова:

«Рост доли платежей гражданам B2C-сегмента — до 55% от общего количества операций. Это значительный структурный сдвиг. Такие операции касаются не столько крупных сумм, сколько множества небольших трансакций. Ключевыми причинами такого резкого роста стали в первую очередь расширение самозанятости. Бизнесу выгоднее нанимать для разовых проектов на роль исполнителя ИП либо самозанятых, а не расширять штат. Речь, например, о сферах доставки, такси, IT.

Вторая причина — это налоговая оптимизация, дробление крупных зарплат на мелкие B2C-переводы для снижения нагрузки на фонд оплаты труда и страховых взносов. Третья — развитие банками и маркетплейсами программ кешбэка и лояльности, особенно в сегменте самозанятых. И последняя — технологический фактор. Рост доли безналичных платежей делают мелкие переводы B2C удобными».

Эксперты связывают тренд и с ростом издержек бизнеса. На фоне увеличения налоговой нагрузки и снижения потребительского спроса содержать штатных сотрудников уже невыгодно. А вот роль кешбэка аналитики считают второстепенной. По их оценке, банковские программы лояльности занимают лишь незначительную долю в общем объеме переводов компаний физлицам. Директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин главным трендом тоже называет именно переход бизнеса к более гибким форматам занятости и расчетов:

«Налицо позитивная динамика роста участия самозанятых в экономике. По данным ФНС на 30 апреля, общее число зафиксировавших такой статус составило 16,4 млн человек. Рост за квартал — 6,4%. Если мы продолжим эту тенденцию, то к концу 2026-го можно ожидать, что число самозанятых увеличится на 3-4 млн.

Второй фактор связан с первым — это рост платформенной экономики. Бизнес чаще напрямую платит исполнителям. Некоторые компании внедряют системы возврата части средств гражданам в рамках маркетинговых акций или бонусных программ. Но этот фактор имеет сокращающийся вклад в рост платежей B2C, поскольку выгодность программ постепенно сжимается.

В целом это новый глобальный тренд экономики, то есть рабочая сила постепенно перетекает в область самозанятых.

По сути, бизнес имеет возможность собирать рабочие команды под решение конкретных задач. Конечно, это требует дополнительных ресурсов на администрирование, но это более выгодная схема работы. Ведь самозанятые могут обеспечить большую оперативность, гибкость и настройку конкретно под текущие задачи бизнеса.

Если мы говорим про то, как это повлияет на сбор средств в бюджете, то здесь и перед государством, и перед бизнесом возникает задача построения оптимальной системы администрирования. Все должно быть удобно, но схема работы с самозанятыми, так или иначе, потребует большей гибкости».

В Минфине, впрочем, заявили, что рост выплат самозанятым не влияет на объем налоговых отчислений. По данным ведомства, за первый квартал бюджет получил больше 49 млрд руб., почти на 8 млрд руб. больше, чем год назад.

Ульяна Горелова