В Петербурге задержали иностранца с партией наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Центральному району Петербурга задержали 23-летнего иностранца. При попытке сбыта на Херсонской улице у него изъяли мефедрон. В автомобиле задержанного обнаружена еще более крупная партия. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

Подозреваемый арестован на основании ст. 91 УПК РФ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иностранец в своем автомобиле сбыл три полимерных пакета с мефедроном общей массой 2,51 грамма. При обыске машины полицейские обнаружили и изъяли еще 16 пакетиков с неизвестным веществом общей массой около 16 граммов. Экспертиза подтвердила, что в сбытых свертках находится наркотическое средство мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Кирилл Конторщиков