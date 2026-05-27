Спрос на ОФЗ-26251 оказался почти вдвое ниже предложения

Минфин России провел аукцион по размещению ОФЗ-26251 с постоянным купоном серии 26251. Объем предложения составлял 180 млрд руб., спрос — 97,6 млрд руб., что на 46% ниже предложения. В итоге было размещено 70 млрд руб. по номиналу, следует из данных Мосбиржи.

Бумаги продали со средневзвешенной доходностью 14,1%. Купон облигаций фиксированный — 9,5% годовых. Цена размещения — 86,93% от номинала (дисконт около 13%). Срок погашения — 28 августа 2030 года.

На следующем аукционе позднее сегодня Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.