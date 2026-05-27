Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tuvio Фото: Tuvio

Параллельный импорт для российского рынка электроники был чем-то вроде костыля. Не очень красиво, не всегда предсказуемо, зато на полках есть привычные бренды.

Теперь этот механизм в отдельных категориях заметно сузился. С 27 мая в России изменили перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту. Из списка убрали ряд иностранных производителей в категориях компьютеров, накопителей, ноутбуков, мониторов и дисплеев. Среди прочих там упоминаются Acer, Asus, HP, Samsung, LG, Sony, Dell.

Когда меняются правила вокруг мониторов и дисплеев крупных брендов, логично посмотреть шире. Какой экран имеет смысл покупать домой? Им легко может стать телевизор. Тем более эта категория пока избежала запретов. Но даже в этом случае уже можно выбрать хорошую альтернативу вроде модели бренда Tuvio, которую я недавно протестировал. Это 48-дюймовый телевизор с 4K Ultra HD, OLED-матрицей, безрамочным дизайном и на платформе Google TV.

Это попытка производителя сыграть во взрослую категорию. Аппарат универсален и хорошо подходит для самых распространенных сценариев: просмотра кино, стриминга, игр. А Google TV дает владельцу широкий выбор знакомых приложений и, скажем так, возможность кастомизации под себя, в том числе онлайн-подключения. Тут пользователь свободен в выборе сервисов.

Да и телевизор давно перестал быть просто телевизором. Еще в первом полугодии 2025 года на устройства со Smart TV в России пришлось больше 90% продаж в штуках и почти 97% в выручке. Поэтому главный вопрос к Tuvio не в том, сможет ли он заменить условный Samsung или LG. Вопрос скорее в другом: может ли бренд выйти за границы временной замены? И конкретно эта 48-дюймовая версия оказалась довольно убедительной, прежде всего по картинке. Технология OLED дает глубокий черный, хороший контраст и избавляет от ощущение отдельной подсветки. Диагональ 48 дюймов будет удачным решением для пользователей, которые не хотят превращать стену в домашний кинотеатр.

Александр Леви