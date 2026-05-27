Stellantis инвестирует €1 млрд в заводы по производству электромобилей

Автоконцерн Stellantis инвестирует более €1 млрд в производство электромобилей нового поколения и развитие заводов во Франции. Об этом 26 мая заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Елисейском дворце по электрификации экономики с представителями государственных и частных компаний от промышленности, строительства и транспорта. Об этом сообщает Le Monde.

Сообщается, что инвестиции, начиная с 2029 года, пойдут на активное развитие заводов в Мюлузе и Бельшампе. Компания Stellantis пока не предоставила дополнительных подробностей.

Во встрече с президентом по вопросам электроэнергетики приняли участие 200 представителей компаний, среди которых такие игроки сектора, как EDF, Enedis, RTE.

Екатерина Наумова