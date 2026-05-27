Пермский завод СИЗов отказался от иска к ЮГК на 68,3 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области вернул заявление завода средств индивидуальной защиты и активированного угля АО «Сорбент» (Пермь), поданное к ПАО «Южуралзолото группа компаний». Причиной стал отказ предприятия взыскивать с золотодобывающей компании 68,43 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Завод требовал с ЮГК 67,9 млн руб. задолженности по договору поставки 2020 года и 398,3 тыс. руб. неустойки. Заявление поступило 20 апреля. Изначально его оставили без движения до 25 мая, поскольку истец не предоставил доказательств оплаты госпошлины. Кроме того, предприятию необходимо было дать пояснения о взыскании долга в рублях с учетом заключения соглашения в иностранной валюте. К установленному судом сроку пермский завод написал ходатайство об отказе от иска, и заявление предприятию вернули.

Виталина Ярховска