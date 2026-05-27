«Сосновский маньяк-душитель» Кийко из Ленобласти может быть мертв

Осужденный на 25 лет колонии серийный убийца Андрей Кийко, известный как «сосновский маньяк-душитель», объявлен в федеральный розыск. При этом, по данным источников «Фонтанки», он может быть мертв уже около полугода.

Фото: Главное следственное управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербург

Как сообщает издание, ранее СМИ распространили информацию о том, что Кийко пропал после лечения в госпитале Кронштадта. Мать осужденного выразила недоверие этой версии, заявив, что сын стал инвалидом и не мог совершить побег, тем более в поселок Ропша Ленинградской области, где его якобы видел бдительный гражданин. Она также пожаловалась на постоянную утрату документов на сына.

По данным «Фонтанки», официально маньяк числится в розыске. Однако следствие рассматривает и альтернативную версию — о его возможной смерти полгода назад. В настоящий момент правоохранительные органы пытаются установить истину.

