Лидер правых Барделля лидирует в опросе о будущем президенте Франции

Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделля лидирует в опросах общественного мнения, проведенного компанией Odoxa в мае. За господина Барделля на президентских выборах 2027 года проголосовали бы 32% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

В случае выхода во второй тур Жордан Барделля опережает кандидата от консерваторов и бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа (партия «Горизонты») с 52% против 48%.

Эксперты отмечают и растущую популярность кандидата от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона. Он идет уже практически вровень с господином Филиппом и может вместо него выйти во второй тур выборов. В первом туре кандидат от левых получает, по данным опроса, 16% против 12% в аналогичном опросе в марте, в то время как поддержка господина Филиппа упала на 4 процентных пункта, до 17%.

Екатерина Наумова