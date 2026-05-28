С ДУМ Башкирии взыскали компенсацию за невыплату зарплаты

Уфимский районный суд присудил экс-руководителю аппарата Духовного управления мусульман Башкирии Алмазу Абдуллину 10 тыс. руб. компенсации морального вреда за долги по зарплате. Об этом «Ъ-Уфа» рассказал его представитель Артур Байгазаков.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Абдуллин отвечал в ДУМ Башкирии за координацию работы религиозного учреждения, решение хозяйственных вопросов и доведение до исполнителей указов руководителя организации, но весной 2024 года его сократили.

Тем же мартом Уфимский райсуд взыскал с ДУМ Башкирии 388 тыс. руб. по зарплате перед сотрудником, это решение оставили в силе Верховный суд Башкирии и Шестой кассационный суд общей юрисдикции.