Суд оставил в силе решение о взыскании долга с ДУМ Башкирии

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-главы аппарата Духовного управления мусульман (ДУМ) Башкирии Алмаза Абдуллина на решение Верховного суда Башкирии, который в июле присудил ему 388 тыс. руб. долга по зарплате.

Сам истец взыскивал с ДУМ Башкирии 3,5 млн руб. (вместе с процентами за задержку зарплаты), Уфимский райсуд в марте прошлого года согласился с его требованиями, однако суд апелляционной инстанции снизил сумму в девять раз.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Алмаз Абдуллин занимал должность руководителя аппарата с сентября 2020 года. В ДУМ Башкирии он отвечал за координацию работы управления, доведение до них указов председателя религиозной организации и решение хозяйственных вопросов. В апреле 2024 года он получил уведомление об увольнении из-за сокращения штата. Ответчик объяснял долги по зарплате из-за отсутствия истца на рабочем месте и нехватки финансирования.

Идэль Гумеров