ЖБК-1 начало строительство четвертого дома под Белгородом за 1,26 млрд

ООО СЗ «ЖБК — Северный» (входит в структуру ЖБК-1, принадлежит депутату белгородской облдумы и экс-депутату Госдумы Александру Селиванову) приступило к строительству четвертого дома в составе жилого микрорайона «Северная звезда». Речь идет об одном девятиэтажном шестиподъездном доме со встроенными нежилыми помещениями. Планируемая стоимость строительства — 1,26 млрд руб., следует из опубликованной проектной документации.

Общая площадь застройки — 16 тыс. кв. м. В доме предусмотрено 205 одно-двух- и трехкомнатных квартир, а также девять нежилых помещений коммерческого назначения. На внедомовой территории будет организовано 103 гостевых парковочных места. В доме запроектированы два грузопассажирских лифта. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2028 года, передача квартир дольщикам планируется до 30 июня 2029 года.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик "ЖБК — Северный"» (ООО СЗ «ЖБК — Северный») зарегистрировано в Белгороде в 2021 году. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Учредитель — ООО СЗ «УК ЖБК-1», входящее в АО «Завод ЖБК-1» Александра Селиванова. Директор — господин Селиванов. Выручка СЗ за 2025 год составила 23,1 млн руб., убыток — 21,2 млн руб.

Всего компания строит в поселке четыре многоквартирных дома. До четвертого квартала 2028 года также появится девятиэтажный дом на 18 квартир стоимостью 185,4 млн руб. Еще один восьмиэтажный дом на 151 квартиру построят за 785,6 млн руб. до июня 2027 года. Еще один семиэтажный дом на 16 квартир будет сдан во втором квартале текущего года, его стоимость составит 157,1 млн руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что АО «ЖБК-1» по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 319,1 млн руб., что на 40% меньше, чем в 2024-м (532,2 млн руб.).

Ульяна Ларионова