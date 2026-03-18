Прибыль завода белгородского депутата Александра Селиванова ЖБК-1 упала на 40%

АО «Завод железобетонных конструкций № 1» (ЖБК-1, принадлежит депутату белгородской облдумы и экс-депутату Госдумы Александру Селиванову) по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 319,1 млн руб., что на 40% меньше, чем в 2024-м (532,2 млн руб.). Выручка предприятия при этом сократилась на 31,8% — с 2,93 млрд до 2 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж уменьшилась на 24,1% (до 1,65 млрд руб.), валовая прибыль сократилась более чем в два раза — на 53,7%, составив 350,7 млн руб. против 757,9 млн руб. годом ранее. Коммерческие расходы снизились на 8,8% (до 118,4 млн руб.), управленческие — на 2,1% (до 227,6 млн руб.). Прибыль от продаж упала на 98,8% — с 395,6 млн до 4,7 млн руб. Проценты к получению выросли на 53,1% и достигли 435,6 млн руб.

Активы предприятия за год выросли на 4,2% и достигли 5,6 млрд руб. Оборотные активы увеличились на 6,3% (до 4,27 млрд руб.), главным образом за счет роста финансовых вложений (предоставленные займы) — на 79,5%, до 692,4 млн руб., и дебиторской задолженности — на 22,3%, до 746,4 млн руб. При этом денежные средства на счетах сократились на 11,9%, до 1,81 млрд руб.

Капитал и резервы выросли на 6,5% и составили 5,2 млрд руб., нераспределенная прибыль достигла 5,04 млрд руб. Долгосрочные обязательства снизились на 5% (до 94,7 млн руб.), краткосрочные — на 22,3% (до 307,8 млн руб.). Кредиторская задолженность уменьшилась на 24,9%, до 250,7 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Завод ЖБК-1» зарегистрировано в Белгороде в 2003 году. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал — 4,65 млн руб. Директор — Олег Деготьков. Александр Селиванов, владелец нескольких строительных компаний, в том числе ООО «СЗ "КСУ - ЖБК-1"», ООО «Доступный дом ЖБК-1», ООО СЗ «ЖБК-Репное». Ранее он входил в городской совет Белгорода пятого созыва и пытался баллотироваться в облдуму от «Справедливой России», однако не прошел. На выборах 2025 года он заменил в округе №8 Вадима Клета, выступив от «Единой России».

В регионах Черноземья за 2025 год в среднем объем работ по виду деятельности «Строительство» на 1,1% больше, чем в 2024 году. При этом показатель в стране за прошлый год в денежном выражении вырос на 12,1%.

Подробнее о том, почему застройщики макрорегиона предпочли не наращивать динамику,— в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова