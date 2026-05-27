В Боливии арестовали одного из самых разыскиваемых бразильских наркобаронов

В Боливии арестовали одного из лидеров бразильского наркокартеля «Примейру Команду да Капитал» (PCC) Жерсона Палермо, сообщает G1. В Бразилии его приговорили к 126 годам тюрьмы за международную наркоторговлю и угон самолета Boeing 737 бразильской авиакомпании Vasp в 2000 году. СМИ называют Палермо одним из самых разыскиваемых бразильских наркоторговцев.

Жерсона Палермо арестовали 26 мая в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра во время совместной операции бразильской и боливийской полиции. Теперь его передадут бразильским властям.

PCC — один из крупнейших наркокартелей Бразилии и всей Латинской Америки. Он был создан в 1993 году, в его состав входят десятки тысяч наркоторговцев. Жерсона Палермо арестовывали в Бразилии в 2017 году. Однако в 2020 году его перевели из тюрьмы под домашний арест, после чего он сбежал. Судья, принявший это решение, позже был отправлен в отставку.

