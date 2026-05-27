Новые зоны запрета для самокатов появятся в Екатеринбурге

В июне еще на шести участках улиц Екатеринбурга установят дорожные знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Об этом сообщили в мэрии.

Так, проезд средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет ограничен на следующих участках:

проспект Ленина (нечетная сторона) — от Бажова до Кузнечной;

улица Кузнечная (нечетная сторона) — от Ленина до Первомайской;

улица Первомайская (четная сторона) — от Кузнечной до Бажова;

улица Бажова (четная сторона) — от Первомайской до Ленина;

улица Восточная (четная сторона) — от Ленина до Малышева;

улица Братьев Быковых (четная сторона) — от Испанских Рабочих до Челюскинцев.

В апреле в центре Екатеринбурга разместили 82 аналогичных знака. Их действие распространяется не только на электросамокаты (как арендованные, так и личные), но и на все остальные СИМ: сигвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды.

