Новые зоны запрета для самокатов появятся в Екатеринбурге

В июне еще на шести участках улиц Екатеринбурга установят дорожные знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, проезд средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет ограничен на следующих участках:

  • проспект Ленина (нечетная сторона) — от Бажова до Кузнечной;
  • улица Кузнечная (нечетная сторона) — от Ленина до Первомайской;
  • улица Первомайская (четная сторона) — от Кузнечной до Бажова;
  • улица Бажова (четная сторона) — от Первомайской до Ленина;
  • улица Восточная (четная сторона) — от Ленина до Малышева;
  • улица Братьев Быковых (четная сторона) — от Испанских Рабочих до Челюскинцев.

В апреле в центре Екатеринбурга разместили 82 аналогичных знака. Их действие распространяется не только на электросамокаты (как арендованные, так и личные), но и на все остальные СИМ: сигвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды.

Полина Бабинцева

