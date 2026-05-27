Новые зоны запрета для самокатов появятся в Екатеринбурге
В июне еще на шести участках улиц Екатеринбурга установят дорожные знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Об этом сообщили в мэрии.
Так, проезд средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет ограничен на следующих участках:
- проспект Ленина (нечетная сторона) — от Бажова до Кузнечной;
- улица Кузнечная (нечетная сторона) — от Ленина до Первомайской;
- улица Первомайская (четная сторона) — от Кузнечной до Бажова;
- улица Бажова (четная сторона) — от Первомайской до Ленина;
- улица Восточная (четная сторона) — от Ленина до Малышева;
- улица Братьев Быковых (четная сторона) — от Испанских Рабочих до Челюскинцев.
В апреле в центре Екатеринбурга разместили 82 аналогичных знака. Их действие распространяется не только на электросамокаты (как арендованные, так и личные), но и на все остальные СИМ: сигвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды.