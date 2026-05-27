Партия пенсионеров запустит молодежное движение «Внуки»

Партия пенсионеров запускает молодежное движение «Внуки», сообщил ее председатель Эрик Праздников на круглом столе в «Интерфаксе». 19 июня движение проведет свое первое мероприятие в Новосибирске.

По словам господина Праздникова, в партии уже числится более 20 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. «Наш контент, наши предложения вызывают внимание и интерес людей. Не мы искусственно расширяем наш электорат, он растет сам собой»,— рассказал председатель. Он также поделился, что молодежные крылья де-факто уже существуют в 32 региональных отделениях партии.

Эрик Праздников подчеркнул, что Партия пенсионеров — это на самом деле «партия среднего возраста». При этом ею осуществляются попытки взаимодействия с самой разной аудиторией. «Мы освоили в Tik-Tok технологию мультипликации»,— сообщил лидер «пенсионеров». Он пояснил, что на платформе вышло уже 7 эпизодов партийного веб-сериала о «внучке Вареньке».

