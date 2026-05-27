ЦУМ выступил фешен-партнером финала «Детской новой волны-2026»

20 мая в студии Киностудии имени Горького прошел финал всероссийского вокального конкурса «Детская новая волна-2026», для которого ЦУМ обеспечил участников сценическими образами. Финалисты вышли на сцену в нарядах из новых детских коллекций Dolce & Gabbana, Balmain, Elie Saab, Diesel и Chlo, которые представлены на четвертом этаже универмага. Жюри, в которое вошли Игорь Крутой, Алсу, Игорь Николаев и Игорь Матвиенко, присудило победу Владимиру Журавлеву из Мончегорска — он исполнил песню «Журавль по небу летит» из фильма «Бумбараш» 1971 года. Детское направление ЦУМа насчитывает более 50 марок, включая Burberry, Fendi и Stella McCartney и другие.

Владимир Журавлёв в Sprayground, Paolo Pecoro и Naturino София Дамарнацкая в Designer's cat Алина Митченкова в Elie Saab Junior