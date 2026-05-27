В Великобритании покажут режиссерскую версию фильма «Дракула» 1958 года

В октябре текущего года в британских кинотеатрах покажут восстановленный в формате 4D фильм ужасов «Дракула», снятый киностудией Hammer Films в 1958 году. Как сообщает The Guardian, в обновленной версии картины появятся сцены, которые были изначально вырезаны цензорами как «слишком кровавые и страшные или слишком сексуальные».

Фильм «Дракула» режиссера Теренса Фишера был снят по сценарию Джимми Сангстера на основе одноименного романа Брэма Стокера. В роли графа Дракулы снялся Кристофер Ли, в роли доктора Ван Хельсинга — Питер Кашинг.

Кинокартина вышла фактически в двух версиях. Полную режиссерскую показали в Японии. При виде некоторых сцен зрители в кинотеатре теряли сознание. В США и в Европе была представлена отцензурированная версия. Вырезанные эпизоды более 60 лет считались утраченными. Обнаружить их удалось в архивах Warner Bros. Фильм с восстановленными сценами уже выходил на DVD, однако до сих пор его не показывали в кинотеатрах США и Великобритании, а также на стриминговых сервисах.

