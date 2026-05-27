Лагерь «Уральские зори» привлекли к административной ответственности

Абзелиловский районный суд постановил назначить административное наказание лагерю «Уральские зори» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).

Какое именно наказание понесет учреждение, на сайте суда не указано. За такое нарушение юридическим лицам могут назначить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или приостановку деятельности до 90 суток.

«Уральские зори» расположены в Абзелиловском районе Башкирии и принадлежат Магнитогорскому металлургическому комбинату. Как сообщал «Ъ-Уфа», в середине мая там отравилась группа детей из Челябинской области, приехавшая в лагерь на трехдневный форум.

Следственный отдел СУ СКР по Башкирии в городе Межгорье возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Расследование на контроль взял центральный аппарат ведомства. Проверку проводят прокуратура Башкирии и региональное управление Роспотребнадзора.

Предварительной причиной происшествия в Роспотребнадзоре называют норовирусную инфекцию.

Идэль Гумеров